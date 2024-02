Obžalovaná Jana R. u soudu odmítla, že by chtěla svou matku úmyslně zabít. Na druhou stranu přiznala, že jí do kávy skutečně metanol nalila. Podle ní šlo ale o směs, a ani množství podle obžalované nebylo takové, aby matku zabilo.

„U druhého líčení byl vyslechnut svědek, který popsal, za jakých okolností byla poškozená nalezena mrtvá v bytě, kam za ní dcera docházela. Kromě toho soud konstatoval další listinné důkazy,“ okomentoval dění během druhého hlavního líčení žalobce Jan Adam.

Žalobce šestatřicetiletou ženu z Jihlavy obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy motivovaného zištnými okolnostmi. Za to jí hrozí trest od patnácti do dvaceti let nebo výjimečný trest.

Metanol v kafi

Podle obžaloby se Jana R. chtěla matky zbavit, protože už nechtěla platit pronájem na byt, v němž její matka žila. Byt byl dříve majetkem poškozené, ale dcera údajně mohla za to, že o byt nakonec přišla. Nový majitel nechal sice ženu v bytě dál bydlet, ale nájem měla platit obžalovaná. Ta ale všechna obvinění u soudu odmítla.

„Matce jsem do kafe cmrndla trochu směsi metanolu. Udělala jsem to v afektu. Chtěla jsem, aby se matce udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího užívání alkoholu,“ hájila se u soudu obžalovaná u prvního hlavního líčení.

Podle ní byla matka alkoholička, která trpěla záchvaty úzkosti a deprese. „Měla i sebevražedné sklony,“ dodala obžalovaná. Podobné to mělo být i v osudný den loni v únoru. Když se matka nedívala, nalila jí směs do kávy. Obžaloba tvrdí, že šlo o smrtelnou dávku. Obhajoba se zřejmě bude snažit soud přesvědčit, že nelze dokázat, jaké množství matce do kávy nalila, a na kolik mohlo jít o úmysl či nešťastnou náhodu ze strany matky, která o sebevraždě často mluvila.

Nápad koupit metanol vzešel podle obžalované od matky. Chtěla s ním údajně čistit parkety. Matka jí měla dát instrukce, jak to má udělat, a u koho chemikálii sehnat. Obžalovaná k tomu využila podvod, když u prodejce uvedla falešné IČO. Běžně totiž nelze tuto látku koupit.

Obžaloba se snaží dokázat, že Jana R. vraždu své matky plánovala. Jedním z důkazů je i to, že měla z místa činu odnést láhev s metanolem. Kromě toho na matce i praktikovala zvláštní „léčbu“. Vařila jí například odvary z jedovatých bylin, konkrétně durmanu. Matka dokonce i jednou skončila v nemocnici po aplikace injekce s neznámou látkou. Musela se podrobit operaci zad.

Hlavní líčení soud odročil na 8. března. Slyšeni by měli být ještě dva svědci, zaznít by měly i závěrečné řeči a očekává se i vyhlášení rozsudku.