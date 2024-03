„Po prostudování především znaleckých posudků jsem se rozhodl změnit původní právní kvalifikaci a nově obviněnou zažalovat ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším patnácti let,“ shrnul žalobce Adam.

Smrt pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě má mít na svědomí jeho babička

Třiačtyřicetileté ženě tak hrozí patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Případem se bude zabývat Krajský soud v Brně. Návrh na obžalobu státní zástupce podal k soudu už na konci minulého týdne.

Tragická událost se stala loni 20. července odpoledne v jednom z domů v ulici U Hřbitova v Jihlavě. Záchranáři se snažili dítěti zachránit život, ale všechny pokusy z jejich strany byly bohužel neúspěšné.

Velmi rychle vyšlo najevo, že dítěti ublížila jeho babička, která ho hlídala. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku po ráně do hlavičky. Jak nakonec ukázaly znalecké posudky, ze strany babičky šlo o velmi surové chování. Dítě, které plakalo, chtěla žena uklidnit. To se jí zřejmě nedařilo, tak s dítětem praštila o zeď, teprve poté dopadlo do postele.

„Znalci konstatovali, že intenzita úderu byla v tomto případě velká,“ vysvětlil Adam, proč se rozhodl obviněnou zažalovat z vraždy, nikoli jen z těžkého ublížení na zdraví.

Obviněná žena přiznala, že svému vnukovi ublížila, ale nechtěla ho zabít. Chování obviněné vůči dítěti mohl ovlivnit i alkohol. Lékaři sice ženě odebrali krev, ale výsledky zatím nechce žalobce komentovat.

Soud ženu po činu poslal do vazby. V mezidobí ale byla z vězení propuštěna. Na soud tak čeká na svobodě, což bývá v podobných případech výjimečné.

„Za obviněnou se zaručila důvěryhodná osoba i její zaměstnavatel,“ vysvětlil stručně Adam.

Podle něj není důvod ženu brát do vazby ani po změně právní kvalifikace. „I tehdy jí hrozil vysoký trest. Navíc v tomto případě není obava, že by se žena nějak skrývala,“ dodal Adam.