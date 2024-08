Z výkonu trestu, kde si odpykával čtyřletý trest, se vrátil teprve na jaře. Jak o své další budoucnosti za zdmi věznice přemýšlel, napovídá to, že si pro něj do jeho domu minulý týden přišla policejní zásahová jednotka. Uhodnout kvůli čemu, není složité. „V jeho domě byly nalezeny věci na výrobu pervitinu. O co přesně šlo, musí zjistit až následná expertíza,“ řekl Deníku jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Když se z vězení před pár týdny vrátil, bylo jasné, že pro specialisty z jihlavského Toxi týmu bude objektem zájmu číslo jedna. Barák nezklamal. Policie v jeho domě zajistila chemikálie a předměty určené k výrobě pervitinu, drogy a peníze. Barák byl minulý týden obviněn z toho, že v rodinném domě, kde v současné době pobývá, vyráběl pervitin.

Policie zadržela ještě dalšího třiačtyřicetiletého muže. Ten měl drogy prodávat na různých místech Jihlavy. Podle policie šlo o desítky případů. Oběma mužům hrozí až deset let vězení. Mladší z nich byl navíc propuštěn z vězení na podmínku. Sekat dobrotu měl ještě dva roky.

Barák si svůj předchozí trest odseděl celý. Ve vězení skončil za to, že svému komplici umožnil vařit drogy v jeho maringotce na pozemku v Dušejově. Tím komplicem byl Roman Přibyl přezdívaný Hřebík. Zadrženi byli přímo na místě činu v březnu 2019. Barák se hájil tím, že o ničem nevěděl. Přibyl vzal vše na sebe a tvrdil, že Barák nic nevěděl. Podle tehdejšího vyjádření žalobce Špeldy je Barák speciální recidivista, který už minimálně dvakrát postavil obhajobu na tom, že nalezené drogy u něj doma nebyly jeho. S jakou obhajobou přijde nyní, se ukáže.