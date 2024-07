Šestatřicetiletý Uzbek se snažil migranty převézt ze Slovenska do Německa. Jenže loni 3. října si ho v Praze všimla policejní hlídka. Když ho chtěli policisté zastavit, Ismatov se rozhodl ujet. „Byla to naprosto šílená jízda. Ujížděl až 250 kilometrů v hodině. Báli jsme se o život, a že se auto převrátí,“ svěřili se migranti poté, co policisté po zběsilé honičce Ismatova zastavili.

„Asi dvacet kilometrů za Prahou se za námi objevilo policejní auto. Rozsvítilo majáky a začalo houkat. Dostal jsem strach, nikdy jsem v takové situaci nebyl. Nevěděl jsem, co mám dělat, proto jsem se rozhodl ujet,“ řekl Ismatov policii.

Uzbeka tehdy pronásledovalo několik dalších policejních aut. Po jednom nárazu dostal smyk a zastavil. Když Ismatov tvrdil, že v podobné situaci nikdy nebyl, není to tak docela pravda. O necelý měsíc dříve, než k došlo k dramatické honičce v Praze, byl totiž Ismatov v Jihlavě obviněn z toho, že se 7. září pokoušel přepravit pět migrantů ze Sýrie. Jenže na 111. kilometru D1 ve směru na Prahu jej zastavila policejní hlídka.

Nebylo to sice za tak dramatických okolností jako v Praze, ale Ismatov moc dobře věděl, že už byl obviněn na Vysočině. A v případě dopadení u Prahy mu hrozilo, že skončí ve vazbě, protože v Jihlavě byl stíhán na svobodě.

Ismatov nakonec kvůli incidentu u Prahy ve vazbě skutečně skončil. Jeho ujíždění a nebezpečnou jízdu měli policisté zachyceny na kamerách. Z nich je patrná jízda v protisměru, opakované najíždění do policejních aut, nebezpečně rychlá jízda v nepřehledných úsecích i projetí zátarasu.

Ismatov byl nakonec obviněn z ,několika trestných činů včetně obecného ohrožení. Za to mu hrozil vysoký trest. Ten také nakonec dostal. Soud v Praze ho poslal do vězení na čtyři a půl roku přestože u nás nebyl dosud soudně trestán. Kromě vězení byl na deset let vyhoštěn ze země a na pět let dostal zákaz řízení. Osobní auto VW Passat pak propadlo státu, protože ho Uzbek použil proti zasahujícím policistům jako zbraň.

V případě vysočinského případu pak jihlavský soud rozhodl o zastavení trestního stíhání kvůli neúčelnosti. Trest, který cizinci uložil soud v Praze, považoval jihlavský soudce za dostatečný. Minulý týden pak tentýž soud rozhodl o propadnutí dalších věcí, které Ismatov použil k páchání trestné činnosti. Všechna rozhodnutí jsou pravomocná.