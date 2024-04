Drogový dealer u výslechu policistům usínal. Prý jim podepsal, co chtěli

„Vyšetřování případu jsme ukončili návrhem na podání obžaloby a v první polovině března byl předán na okresní státní zastupitelství,“ sdělila k případu krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Žalobce už k soudu podal návrh na obžalobu a hlavní líčení soud nařídil na polovinu června. Hlavním organizátorem akce byl šestadvacetiletý Michal J. z Jihlavy. Ten v minulosti v herně pracoval, proto znal i kód k trezoru s žetony. Motivem jeho činu mělo být to, že údajně nedostal zaplaceno za svou práci pro casino.

Proto se ještě se dvěma Ukrajinci, třiadvacetiletým Nazarem P. a jednatřicetiletým Sergiim O. domluvil, že mu s krádeží pomůžou. Do ostré akce vyrazili po druhé hodině v noci loni 26. listopadu. Protože Michal J. věděl, jak to v herně chodí, domluvil se s kumpány, že odvedou pozornost obsluhy, aby mohl nepozorovaně vniknout do míst, kam může jen obsluha. Michal J. měl totiž po předchozích pracovních problémech vstup do casina zakázán.

Plán se vydařil. Michalovi J. se podařilo díky znalosti kódu příruční trezor otevřít. Z něj ukradl žetony za více než dva miliony korun a padesát tisíc v hotovosti. Do casina šel s úmyslem ukrást pouze žetony, ale když v něm byla i hotovost, nepohrdl jí. Všechno dal do kapsy do bundy a odešel zadním vchodem pro zaměstnance. Zhruba o hodinu později se všichni sešli u Michala J. doma. Kumpánům ale přiznal pouze padesát tisíc korun. Každému z toho dal po čtyřech tisících korunách. Pak se rozešli.

Jenže už za dva dny pozvali kriminalisté Michala J. k výslechu. Z obavy nakonec žetony předal kumpánům. Ti se o ně podělili. Důkazů bylo tolik, že trojice nemohla zapírat, ani kdyby chtěla. Kromě toho, že v casinu dříve pracoval, je casino prošpikováno kamerami. Důkazy o hovorech a domluvách po telefonu už byly skoro navíc. Nyní jim za zločin krádeže hrozí trest od dvou do osmi let.

Nad poměrně bizarní krádeží se pozastavují i lidé kolem casina. Podle nich šlo o zbytečnou, až amatérskou záležitost. Žetony, které trojice ukradla totiž lze směnit pouze v daném casinu, odkud žetony pocházejí. Každé casino má totiž své originální žetony. Navíc je nelze z casina odnášet ven.

Hlavní organizátor Michal J. a Sergii O. už byli v minulosti soudně trestáni.