Až osm let za mřížemi hrozí dvěma mladíkům, kteří kradli v obchodním domě v Jihlavě. Při útěku napadli ostrahu. Jeden z mužů měl přes tři promile.

Dva muži ve věku devatenáct a pětadvacet let přišli v pondělí před jednou hodinou dopoledne do obchodu v Jihlavě. Do košíku si naskládali alkohol a lego stavebnice. Pak se pokusili projít přes pokladnu bez zaplacení. Vydali se za nimi dva pracovníci ostrahy. „Na ulici Demlova pracovníci ostrahy utíkající muže dostihli a snažili se je zastavit. Jednoho z nich ale podezřelí muži fyzicky napadli a pracovník ostrahy utrpěl zranění v oblasti hlavy, které si vyžádalo lékařské ošetření,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Muži po rvačce utekli a košík s ukradenými věcmi nechali na místě. Přivolaní policisté začali po zlodějích pátrat a brzy je našli. Všimli si jich totiž lidé v trolejbusu jedoucím směrem k vlakovému nádraží. „Po zastavení trolejbusu provedli policisté kontrolu a oba podezřelé dopadli. Mladšího z nich policisté zadrželi a odvezli ho na oddělení k provedení nezbytných úkonů,“ sdělila mluvčí.

Druhý z mužů byl silně opilý. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili přes tři promile alkoholu. Odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění směřoval za mříže za svým komplicem.

Oběma mužům hrozí až osm let vězení. „Obviněni byli ze zločinu vydírání spáchaného na svědkovi a dále přečinu výtržnictví. Činu se dopustili ve spolupachatelství. Pětadvacetiletý muž je navíc obviněn ještě ze spáchání přečinu krádeže,“ řekl zástupce vedoucího oddělení obecné kriminalisty Josef Dufek.

Starší obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán. Odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Naposledy byl odsouzen přibližně před dvěma měsíci.