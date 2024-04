Okresní soud v Jihlavě odsoudil sedmadvacetiletého muže za znásilnění ženy, s níž se znal jen krátkou dobu. Událost se stala loni v únoru na čerpací stanici ve Stříteži na Jihlavsku a okolí. Muž, který se hájil tím, že šlo o předem domluvený sex. Nakonec si na ženě vymohl orální sex násilím. Oleksandru Polianskyimu z Ukrajiny za zločin znásilnění hrozilo až deset let vězení.

„Podle mého názoru je v takovýchto případech pro společnost lepší, když dotyčného vyhostí ze země, než aby ho soud posílal do vězení,“ řekl obhájce cizince Jan Herout z Jihlavy.

Podle obžaloby šlo o poměrně surový způsob vynucování si sexuálních služeb. Ukrajinec s poškozenou přijeli na čerpací stanici ve Stříteži taxíkem. Cizinec si po ženě, s niž se seznámil krátce předtím, ihned vynucoval orální sex. Žena se tomu bránila. Po incidentu na benzínce oba odjeli týmž autem, ale po sporu během cesty žena z auta vystoupila. Obviněný ženu poté pronásledoval po areálu průmyslového a nákupního centra v Červeném Kříži.

„Po ženě znovu požadoval orální sex. Když poškozená odmítla, začal ji rdousit, až nemohla dýchat. Ze strachu se mu podvolila a slíbila, že udělá, co chce,“ popsal v obžalobě státní zástupce Ivo Novák.

Žena se i tak snažila bránit. Cizinec jí řekl, že když se mu podvolí, tak ji zabije. Poškozená nakonec podlehla násilí a strachu. V jeden okamžik se sice snažila utéct k projíždějícímu autu, ale to se jí nepovedlo. Vše ukončil až příjezd policejní hlídky.

Cizinec po zadržení na policii tvrdil, že se vše seběhlo ve dvou fázích, kdy v první fázi poškozená se sexem souhlasila, v druhé pak určité násilí připustil. To ale poškozená rezolutně odmítla. Podle jejího svědectví se k ní cizinec od začátku choval násilně.

„Podle verze obžalovaného, která nebyla vyvrácena, si se ženou přes prostředníka domluvil sex za úplatu. Za to jim dal zlatý řetízek v hodně asi tisíc euro,“ uvedl k případu žalobce Ivo Novák. Žena se pak v určitou chvíli rozhodla, že cizinci uteče, což se jí nepovedlo.

Polianskyi k soudu nepřišel. Stíhán je jako uprchlý. S největší pravděpodobností utekl zpět do vlasti. Obhájce s ním není v kontaktu.

Soud nakonec Ukrajince potrestal třemi lety vězení. S ohledem na bezúhonnost a okolnosti celého případu mu senát trest odložil na maximální zkušební dobu pěti let. Kromě toho mu soud uložil trest vyhoštění ze země na pět let.

Rozsudek není pravomocný. Obhájce Herout se zatím k případnému odvolání nevyjádřil. Musí počkat, zda ho bude kontaktovat jeho klient. Státní zástupce se odvolání vzdal.

„Sám jsem podmíněný trest vzhledem k okolnostem navrhoval. Kdyby šlo o přepadení a znásilnění náhodně vytipované osoby ze zálohy, pak by byl pachatel ve vazbě, a i můj závěrečný návrh trestu by byl co nejpřísnější,“ dodal žalobce Novák.

