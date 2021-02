„Hledali jsme nějakou formu, jak v této aktivitě pokračovat, protože většina z nás má děti a víme, jak je to pro ně teď doma dlouhé. Řekli jsme si, že stejně sedí u počítače, tak si mohou pustit naše videa, ve kterých budou číst lidé, které znají ze svého okolí,“ začíná vyprávět člen pionýrů Stanislav Joukl, který se ujal natáčení.

V hledáčku kamery se tak zatím vystřídali představitelé města, ředitelé škol, ale i zástupci příspěvkových organizací a spolků z Chotěboře. „Všichni do toho šli s obrovskou vervou, nikdo nás neodmítl. Takový zájem jsme ani nečekali,“ libuje si Joukl a prozrazuje, že do budoucna by chtěli oslovit i zajímavé lidi z okolních obcí.

Každá z osobností si na čtení nosí svou oblíbenou pohádkovou knihu. „Cílíme hlavně na děti, ale výběr necháváme na nich. Hlídáme jen to, aby se vešli do deseti minut, protože delší videa by děti nebavila,“ přibližuje Joukl.

Na videa s jednotlivými čtenáři se děti mohou těšit vždy v úterý a pátek, a to na youtube kanálu Mláďata čtou dětem. To první spatřilo světlo světa tento týden. „Jen za první den mělo téměř sedmdesát zhlédnutí. Říkali jsme si, že by bylo hezké mít celkově alespoň sto, což se ukázalo, že není problém. Takže jsme spokojení,“ svěřuje se Joukl.

Neusínají ale na vavřínech a pilně připravují další videa. „Sice to nemáme úplně vychytané, občas se na nich projeví ruch z okolí, ale učíme se a získáváme nové zkušenosti. Pracujeme s tím, co máme, a snažíme se postupně zlepšovat,“ dodává s úsměvem kameraman.