Slavný román Černí baroni vyšel poprvé v Havlíčkově Brodě. Před 51 lety

Čo bolo to bolo. Terazky som majorom! Letos je to přesně jednapadesát let, kdy v Nakladatelství Vysočina Josefa Čábely v Havlíčkově Brodě vyšla poprvé snad nejslavnější kniha humoristy Miloslava Švandrlíka Černí baroni.

Jeden z nejznámějších českých humoristů Miloslav Švandrlík vděčí za svou popularitu Josefu Čábelovi, který ho objevil a proslavil. | Foto: Archiv Deníku