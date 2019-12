"Rok 1968 zanechal pohrobky na obou stranách železné opony. Na jedné straně stojí revolta francouzské mládeže a filmových režisérů, na té druhé promarněné možnosti Pražského jara. Jsou za náš svět zodpovědní naši rodiče? Máme jako děti právo starý svět zničit? Neseme si vinu za ochotu podléhat ideologiím? Co je víc krása nebo pravda? Mnoho otázek, a ještě více odpovědí ve hře, která propojuje generace i francouzský a český svět," popsal představení, které se uskuteční ve středu 8. ledna, Přemysl Martinek z DIODu.

V lednu bude na programu DIODu také další vydání večera tlachů. Tentokrát na téma tělo. PechaKucha night se koná 24. ledna. "Začneme tělovýchovou, ale postupně se podíváme i na pikantnější aspekty tělěsnosti, třeba na to, jak se tělo odráží v současném výtvarném umění a tak. Bude to lechtivé? Bude to skandální? Prostě to bude a vy určitě doražte," pozval na akci Martinek.

V březnu se ocitnete u jednoho stolu s ganstery. Alespoň díky představení pražského souboru X-10, které se hraje v polorozbitém paláci na Národní třídě. Pro DIOD si pak připravili netradiční set-up, kdy část publika zasedne s herci k jednomu stolu a ostatní sledují představení z netypické arény.

Inscenace vychází z textů a událostí stejnojmenné knihy dokumentující dětství a dospívání autora Nikolaje Lilina v komunitě sibiřských zločinců – urků, kteří byli ve 30. letech násilně deportováni ze Sibiře do Podněstří. Hrdinové inscenace se potýkají s nelehkými úkoly, stejně jako každá klučičí parta. Jenže tahle parta je trochu jiná: nože, pistole, tetování, pravoslavné ikony a pohanské rituály. Pokud vás hra zaujala, můžete se na ni zajít podívat 6. března.

Březnová nabídka DIODu potěší také fanoušky jihlavské kultovní kapely. Po loňské úspěšné premiéře se totiž do DIODu vrací XIII. století. Čekají vás speciální hosté a nové songy z nedávno vydané poslední desky Frankenstein a hlavně skvělá atmosféra a domácí publikum.

Novinky nachystal také oblíbený cirkusový festival Fun Fatale, který rozšiřuje svůj jihlavský program. Uskuteční se v od 19. do 25. dubna. Součástí programu bude celkem 5 představení. V neděli 19. dubna odstartuje inscenací pro rodiny s dětmi. Ve středu pak celý festival zahájí site-specific představením ve veřejném prostoru ve městě. V DIODu pak proběhne slavnostní zahájení. "Ve čtvrtek budeme hrát na Malé scéně Horáckého divadla a v pátek nás čeká zase v DIODu oblíbený Fun Fatale Kabaret. Celý program uzavře sobotní prezentace výsledků celotýdenního workshopu. V rámci programu se také jednotlivé performerky představí jako lektorky v pravidlených cvičeních oddílů Akrobat a FunGym v pravidelných cvičeních Sokola Jihlava," doplnil Martinek.