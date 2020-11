Čtyřiadvacátý ročník tradičního festivalu byl letos v mnohém jiný než všechny předchozí. Sály kin totiž zůstaly zavřené, ulice města byly prázdné, žádná filmová hvězda nepřijela. „Jako tradičně ale festival nabídl kvalitní program a zájem byl velký. Máme radost, že diváci přijali naši výzvu a udělali si Ji.hlavu doma,“ zhodnotil ředitel festivalu Marek Hovorka.

Cena diváků pro Novou šichtu



Poslední ocenění, které Ji.hlava letos udělila, byla Cena diváků. Tu získal režisér Jindřich Andrš za film Nová šichta. „Snímek, který vznikal téměř čtyři roky, je výpovědí o člověku, který je nucen čelit velké životní výzvě.



Horník Tomáš Hisem, který celý život fáral v dole na ostravsku, přijde o práci, rozhodne se začít znovu a stát se programátorem,“ řekla k ději mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.



Film, který bude od jedenáctého února v kinech, si z festivalu odváží také ceny Česká radost a Cenu Silver Eye.

Letošní Ji.hlava vydala téměř šest tisíc akreditací, což je o deset procent více než loni. „Nárůst zaznamenal jak prodej diváckých akreditací, který narostl o polovinu oproti loňsku, tak i akreditací pro filmové profesionály,“ prozradila mluvčí Zuzana Kopáčová. Filmy z letošního programu měly v pátek už pětačtyřicet tisíc shlédnutí. „Diváci se často nedívali sami, takže ve skutečnosti předpokládáme až 60 tisíc zhlédnutí,“ odhadl Hovorka.

Živé vysílání festivalového kanálu YouTube, program Inspiračního fóra a také Ji.hlavy dětem, pak mělo v pátek dalších čtyřicet tisíc zhlédnutí. „Streamové vysílání z Majáku na náměstí, z Horáckého divadla a kina Dukla se stalo jakýmsi symbolem, že festival žije, i když musí být online. Jako olympijský oheň,“ využil trefné přirovnání ředitel festivalu.

Online svět už neopustí

I když se těší zpět do kin, na internetu již v nějaké podobě festival zůstane. To předpokládá Hovorka po zkušenostech z letošního ročníku. I když na jeho začátku stál pořadatelský tým před novými výzvami a úkoly. „Například první den festivalu náš web zaznamenal takový zájem jako před rokem v součtu za všechny dny festivalu dohromady,“ prozradil šéf.

Bylo potřeba obrazně řečeno přeladit na vyšší rychlost a pak vše fungovalo. „Mnoho jsme se letos naučili a jsem hrdý na celý festivalový tým, který všemi zkouškami statečně prošel,“ řekl Hovorka ke svým spolupracovníkům.

Spokojeni jsou i diváci. Ti dříve často zůstali za dveřmi naplněných sálů kin, což se jim doma u obrazovky stát nemohlo. „Od mnoha diváků máme zprávy, že letos viděli během Ji.hlavy nejvíc filmů vůbec,“ těší Hovorku, ale jedním dechem dodal: „Ale jiní zas neviděli skoro nic, protože si to doma neumějí užít.“

Z reakcí však ví, že si diváci vzájemně telefonovali, děti zapojovaly do programu rodiče a naopak. „Podařily se společné dokumentární zážitky. Diváci se domlouvali na dálku a společně sledovali filmy, aby o nich pak mohli diskutovat. Z toho máme radost,“ usmál se ředitel festivalu.

I když čistě online festival nebude cestou do budoucna, je to možnost, jak nabídnout filmy dalším zájemcům. „Už na jaře se ukázalo, že internet je prostředí, kde dokážou filmové festivaly propojit filmaře a jejich filmy s diváky, často s novými, kteří by na festival nechtěli nebo nemohli přijet,“ uzavřel Hovorka.