Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava opět přilákal do krajského města Vysočina tisíce návštěvníky z celého světa. Kinosály jsou dnes už prázdné, festival však na území Česka pokračuje. „V neděli 30. října v 18 hodin odstartovala čtrnáctidenní Ji.hlava Online. Ta nabídne více než sto čtyřicet filmů z programu letošního fyzického ročníku,“ sdělila Zuzana Kopáčová z pořadatelského týmu.

VIDEO: Dokumentární Ji.hlava začíná už v úterý, Nabídne 376 filmů

Diváci a divačky mohou v pohodlí domova vidět to nejzajímavější, co Ji.hlava letos nabídla včetně většiny vítězných filmů. Akreditovaní návštěvníci mají online verzi zdarma, další si ji mohou koupit za pět stovek. „Dokumentární filmy uvedené letos v Jihlavě ukázaly svou schopnost rychle a promyšleně zachytit dobu. Potkali se zde lidé, co milují film, lidé, kteří přemýšlejí o výzvách našeho světa a nebojí se měnit svůj přístup k němu,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Co se týče oceněných snímků, nejlepším českým dokumentem je Kaprkód režisérky Lucie Králové. Cenu od Federico Díaze za nejvýraznější světový dokument si odnesl snímek 07:15 – Kos francouzské režisérky Judith Auffray. V sekci Svědectví byl oceněný třeba snímek Do plevele: Dewayne „Lee“ Johnson versus společnost Monsanto kanadské režisérky Jennifer Baichwal. Cenu za originální přístup má španělský režisér Javier Codesal za snímek Lepší evangelium. Za přínos světové kinematografii byl oceněn slovenský režisér Dušan Hanák.