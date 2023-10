VIDEO: Herec Miloslav Mejzlík je čestným občanem Třebíče, má dvě přání

S ubytováním je v horácké metropoli potíž, mimo jiné zůstává zavřený Hotel Gustav Mahler. „Čtrnáct dní zpátky už nešlo nic sehnat, jedině za Jihlavou, což by znamenalo dojíždění autobusem a ty jezdí jen do půlnoci. Pokud bychom poslední spoj nestihli, znamenalo by to čekat do pěti ráno,“ připomíná vytáhlý mladík, že některé filmy končí i po půlnoci a tak je dobré mít nocleh přímo v Jihlavě.

Ubytování pak netrápí jinou návštěvnici z Prahy, která si však nepřála uvést své jméno. Řeší ale jinou komplikaci. „Přijeli jsme autem, které teď musím převézt někam za Jihlavu,“ říká s tím, že zatím stojí před domem přátel a proto není času nazbyt. Jak radnice opakovaně uvedla, zastavení bez placení není ani v modrých zónách problém, pokud jde jen o pár minut.

Inspirační fórum i Jihlava dětem

Návštěvnice doprovázená malými dětmi prozrazuje plány na víkend. „Chceme se hlavně potkat s přáteli, podívat se na nějaký film, pro nejmladší bude určený program Jihlava dětem. A taky zoo, vždycky jdeme do zoo,“ usmívá se.

Naproti tomu Olga Nová a Denis Artamonov se budou věnovat jen festivalu, který si letos připisuje sedmadvacátý ročník. „Nemám v plánu navštěvovat jihlavské památky, znám to tady, ale mám v plánu zajít na Inspirační fórum, možná divadlo, pak tu bývají koncerty, ale půjde jenom o program, který je součástí festivalu,“ má jasno dívka. Co se filmů týká, něco dle svých slov už vybrala a dále se uvidí.

Podobné plány mají Dominik Bludský a František Ponzer, kteří přijeli z Brna. Ve čtvrtek večer stojí před DKO ve skupince mladých návštěvníků a s žádostí o krátké sdělení dojmů nemají vůbec problém. „Máme v plánu jen festival, filmy a skvělá atmosféra je důvod, proč jsme dnes tady,“ líčí František Ponzer. Chystá se i na Inspirační fórum a lákají ho také koncerty.

Co se filmů týká, oba hoši vítají možnost si rezervovat místa v sále. „To rozhodně vnímám jako dobrý krok. Čekat hodinu a půl ve frontě jako na jiných festivalech, to není příjemné,“ říká Dominik Bludský. Sám má ve čtvrtek vybrané dva filmy, jeden začíná v osm, druhý v deset večer. „Zaznačil jsem si v programu takové, které mě zaujaly. Výběr je letos obrovský. Dále to budu řešit operativně,“ uzavírá.

