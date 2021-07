Jubilejní pětadvacátý ročník přináší zásadní proměnu soutěžních sekcí. „Po několika letech úvah jsme se rozhodli radikálně změnit podobu hlavních soutěží a spojit je v jednu,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. „Porota však na druhou stranu nebude oceňovat jenom nejlepší film, ale zaměří se i na žánrové kategorie – nejlepší střih, kameru nebo zvuk,“ dodal.

Další novinkou je i soutěž o nejlepší dokumentární knihu. „Zajímá nás hledání dokumentárních aspektů ve všech možných úhlech,“ vysvětlil Hovorka.

Aktuálně je nominováno třicet knih z téměř tří stovek přihlášených. V létě odborná porota vybere deset knih a během festivalu bude vyhlášen vítěz. Zatím se pořadatelé festivalu soustředí na českou literaturu.

Vášnivé diskuse může vzbuzovat i festivalový plakát. "Pro jeho autora, Juraje Horvátha, je obrazem dne na festivalu, který končí někde v polospánku po půlnoci před DKO. Pro mě je to snídaně v trávě. Pro někoho je to pocit v kinosálu, pro jiného otevřené okno. To vše mohou návštěvníci v letošním plakátu vidět," nastínil Hovorka.

Letošní termín Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je od úterý 26. října do neděle 31. října, naváže na něj čtrnáct dní online festivalu. „Propojení bude daleko synergičtějí, nebude striktně rozseknuté,“ naznačil Hovorka s tím, že některé filmy budou v kinech i online, u některých ale má smysl dávat je jen v kinech a jiné naopak budou pouze na internetu. I letos by jich má být kolem dvě stě padesáti.

Nejvýhodnější akreditaci mají diváci možnost si zakoupit do středy 30. června. „Levnější než čtyři sta korun už nebude,“ usmál se závěrem Hovorka. Návštěvníci festivalu letos koupí vstupenek podpoří projekt Živá krajina, který vrací vodu do české krajiny.