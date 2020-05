Hrad Roštejn navštíví první letošní návštěvníci druhého června

V úterý druhého června letos poprvé otevře svojí bránu veřejnost hrad Roštejn. Až do konce srpna pak bude fungovat v letním režimu, to znamená otevřeno od devíti hodin ráno do šesti večer a to denně kromě pondělí.

Hrad Roštejn. | Foto: Deník / Zuzana Musilová