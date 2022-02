Pátý díl seriálu odvysílala televizní stanice Nova ve čtvrtek večer. „Pustil jsem si to dopředu na internetu, abych se podíval. Moc jsem se sobě nelíbil, ale to je normální, že je člověk k sobě kritický. Podle ohlasů lidí, co mi psali a volali, se to povedlo,“ hlesl světový a evropský šampion řady organizací.

K účasti v seriálu ho oslovila castingová agentura a Hron neváhal. „Rád zkouším nové věci a dostanu se do jiných vod než sportovních. Bavilo mě to a rád do toho půjdu znovu,“ líčil brněnský rodák.

Thajboxer s přezdívkou Chřestýš si zahrál roli Radka Horvátha, bývalého vojáka s drsnou vizáží i chováním. „Nevím, zda to byla vyloženě role na míru, ale asi se k tomu hodil můj pomačkaný obličej. Těžko bych s ksichtem omláceným po dvaceti letech zápasů hrál nějakého romantického milovníka,“ smál se Hron.

Brněnský thajboxer už měl za sebou štěky ve filmu Správnej dres a seriálu Ulice, ale tentokrát byla role o dost větší. „Nemám zkušenosti, ale nešlo o nic náročného. Režisér byl v pohodě a myslím, že jsem nebyl za idiota, abych nevěděl, co mám dělat. Něco jsem zkazil, přeřekl se, ale to se stává i hercům. Udělali jsme to znovu,“ řekl.

Velká nervozita ho nesvazovala ani při scénách, v nichž mluvil na kameru. „Nebyly to žádné dlouhé texty. Zkusili jsem to párkrát nanečisto a šlo to. Trochu nervózní jsem byl jen první natáčecí den, protože to pro mě byla strašná změna prostředí, ale všichni se chovali super, jak tým kolem režiséra, tak herci,“ uvedl.

Setkal se s oblíbenými českými herci Martinem Hofmannem, Patrikem Děrgelem, Michalem Suchánkem nebo Michalem Dlouhým. „Jsem neherec, takže jsem se aspoň snažil tvářit vedle takových hvězd. Byla pro mě čest se s nimi ukázat na kameře a natáčení bylo super, všichni se chovali perfektně. S Martinem Hofmannem a Patrikem Děrgelem jsme si padli do noty, sledují bojové sporty a byli i na mém zápase,“ popsal Hron.

V jedné scéně dokonce Hofmanna v roli vyšetřovatele přehodil přes hlavu a švihl s ním o zem. Samozřejmě za herce zaskočil kaskadér. „Volali mi, že přijedou do Brna, že to dopředu ani nebudeme trénovat, jen s ním zkusím párkrát škrábnout. Ale není to jen tak chytit osmdesátikilového chlapa a prásknout s ním o zem. Kaskadér se navíc rozběhl a ještě naskočil. Když jsme to několikrát zkoušeli, fakt už mě bolela ruka a rameno. Kdybych ho měl praštit nebo kopnout, nemám s tím problém, ale tohle bylo jiné. Nakonec se záběr podle mě povedl,“ podotkl Hron.