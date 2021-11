Pětaosmdesát tisíc diváků vidělo filmy v rámci hybridní Ji.hlavy. Festival poprvé nabídl zážitek v kinech i v pohodlí domova, celkem uvedl 338 filmů a více než sto diskuzí.

Z filmu Radiograph of a family (Rentgen rodiny) | Foto: Ji.hlava

Více než třicet tisíc diváků přišlo do kin, téměř pětapadesát tisíc se pak dívalo online. Diskuze Inspiračního fóra zaznamenaly dalších pětadvacet tisíc přehrání. „Jednotlivé dokumenty měly díky prodloužení do online části několikanásobně více diváků. To je také dlouhodobá snaha festivalu – dostat filmy co nejširšímu publiku,“ okomentoval festival jeho ředitel Marek Hovorka.