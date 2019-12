Malá vesnice s necelou stovkou obyvatel, která patří pod Batelov, se zapojila poprvé v roce 2013 a nápad vzešel od jedné z místních dobrovolných hasiček. „Zpočátku byla účast lidí z Bezděčína velmi vysoká, poprvé jich zpívalo pětačtyřicet. Nejstaršímu ze zúčastněných bylo 77 let, nejmladšímu necelé dva roky," zavzpomínala na začátky akce starostka Sboru dobrovolných hasičů Bezděčín Milada Vlčková. Právě SDH tam totiž tuto akci organizuje.

Postupně se počet zpívajících snižoval, nyní jich je kolem pětadvaceti. Ale na tak malé sídlo je to pořád dost účastníků. Zpěváky zpočátku doprovázela na harmoniku jedna ze členek sboru. V dalších letech organizátoři využívali reprodukovanou hudbu. Minulý rok opět u stromku zahrál harmonikář a stejně to bude i letos. „Zájem o zpívání koled je pořád velký. Dá se říct, že se stal u nás už tradicí u rozsvíceného vánočního stromu. Obyvatelé se na tuto akci vždy těší. Všichni to vnímáme jako předvánoční setkání se sousedy a už si bez zpívání koled neumíme adventní čas ani představit," doplňuje k tomu Vlčková.

Minulý rok tradiční akci zkomplikovala rychlá sněhová kalamita. Někteří na cestě z Jihlavy do Bezděčína strávili i tři hodiny a zpívání stihli jen tak tak, někteří jej nestihli vůbec.

„Počasí se nám aspoň na chvilku umoudřilo a přestalo sněžit. Po zazpívání koled jsme plynule přešli na lidovky a setkání tak dostalo docela nový rozměr. Dobrá nálada zvítězila a ani se nám nechtělo domů. Zahříval nás svařák a děti a řidiče teplý čaj,“ popsala atmosféru v Bezděčíně Milada Vlčková. A doplnila ještě jednu zajímavost. Ani ti z nejstarších obyvatel si nechtějí nechat zpívání ujít a zúčastňují se třeba tak, že sedí a pobrukují si koledy v autě.

Do akce se letos na Jihlavsku zapojí ještě Dolní Cerekev, Batelov, Jihlava a Polná.