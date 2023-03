Na Vysočinu jezdí rád. Zejména na Žďársko, odkud pochází rodina jeho manželky. Nikdy nevynechá například návštěvu Zelené hory. „Jsem milovníkem architektury, a ta Santiniho je skutečně noblesní,“ svěřil se Deníku. Cestou do Chotěboře projížděl také Přibyslaví. „To je zajímavé místo, hlavně z toho důvodu, že v blízkosti exnul Žižka. Zaujalo mne i to, že je tam podobný pomník jako v Praze na Žižkově, jen je víc sepranej,“ řekl s nadsázkou. Jedním dechem dodal, že je tady skutečně pěkně. „I když pravdou je, že jsou i nepříjemné věci, na ty si však vzpomenu až v Novém Veselí,“ poznamenal.

Ondřej Vetchý v Chotěboři: Ženu bych před Lukášem Krpálkem neubránil

Rodák z Prostějova jezdí na různá vystoupení často a rád. V zimě však musí být opatrný, občas mu problém dělají zvířata přebíhající přes silnici. Hlavně večer. „Já mám pocit, že se na mě pokaždé domluví. Jakmile jedu, mají touhu přeběhnout na druhou stranu. Ale zase je chápu. Čekají tam ve tmě, až jim někdo posvítí,“ vtipkoval.

Zdroj: Deník/Erika Nováková

S manželkou Danou jsou spolu déle než třicet let. Moderátora Jiřího Vaníčka v Chotěboři zajímalo i to, jestli má recept na dlouhé a šťastné manželství. „Moje žena kdysi učila na základní škole. Tolik odvahy já bych neměl,“ začal se smíchem. Do práce tím pádem vstávala brzo ráno. „Tady totiž panuje názor, že spratka lze vzdělat pouze ráno,“ komentoval. V tomto čase umělec zpravidla ještě spal, odpoledne pak odjížděl na představení, ze kterých se vracel až pozdě večer. „A to už zase spala moje žena, takže jsme se úspěšně několik let neviděli. Proto nám to tak dlouho vydrželo,“ prozradil, jak to u nich fungovalo.

V současnosti je však jeho manželka už v důchodu. „A od té doby zažívám strašlivé chvíle. Kdykoliv přijdu domů, ona tam je,“ řekl se smíchem.

Co kdybych náhodou získal Thalii?

Přiznává, že věci neplánuje, nikoho neodmítá, spíše se nechá životem vláčet. Proto kývl na nabídku zahrát si v divadle. „S tím, že jednou skončím na prkně, tak nějak počítám. Ale že těch prken bude víc, jsem si nemyslel. Jak bych také mohl? Sotva se hýbu, divně mluvím, nemám paměť. Ale ze zásady nic neodmítám. Takže ani nabídky na role. Co kdybych náhodou získal Thalii?“ podotkl s vážnou tváří Šmoldas, který se v pozici herce objevuje na divadle zhruba třináct let.

Když nepracuje, rád odpočívá na chalupě v jižních Čechách, přesněji u Temelína. „Vždycky mne pobaví, když nějaká celebrita říká, že se jezdí na venkov nabít. Tak já to mám z první ruky,“ poznamenal umělec, který ve volném čase rád krmí kočky. A celkově miluje zvířata. Ale ta hospodářská by podle svých slov chovat nemohl. „Například takové slepice. Na dvorku by vydržely dva dny, pak by spaly s námi v posteli,“ pobavil diváky v Kavárně Chotěboř.

U telefonu Arazím: herec Töpfer vzpomínal v Chotěboři nejen na humoresky

Důchodový věk si užívá. S ním i mnoho výhod. Například i to, že může jezdit tramvají zadarmo. „Akorát nechápu, proč kvůli tomu musíme mít kartičku. Snad je to na nás vidět,“ upřímně se podivil. Další bonus přidal moderátor Jiří Vaníček: „A víte, že do zoo můžete za korunu?“ Na to Šmoldas reagoval s kamennou tváří: „Jako krmivo?“

Oblíbený publicista má dvě děti - dceru a syna. „Synek je sice mladší, ale o to čipernější a dodal čtyři vnuky. Dcera se dlouho k ničemu neměla, ale nakonec dodala jednoho vnuka. Doufám, že je to konec, protože už ani nevím, kolik komu je, to víte, každý rok je to jinak. A občas i zapomenu, jak se jmenují,“ uzavřel Ivo Šmoldas.