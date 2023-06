Oči jsou mladá kapela, vznikla v roce 2017. „Je to autorský projekt Mirka Palečka, v Jihlavě je známý a má vazby na další muzikanty,“ popisuje začátky Milan Polreich, který hraje na bicí a zpívá. Sestava se měnila, poslední rok a půl je ale ustálená a dle samotných hudebníků to funguje na pódiu i lidsky.

Díky harmonii uvnitř kapely se její členové snadno shodli i na stylu, který budou hrát, je to pop-folk. „Funguje mezi námi skvělá chemie, máme k sobě velmi blízko a směr, kterým se Oči ubírají, je nám všem hrozně blízký,“ potvrzuje Jan Molák, který vedle hry na housle také zpívá. „Jsme přátelé a máme stejný smysl pro humor. Pak to funguje i na pódiu a na písničkách je to znát,“ dodává Polreich.

Vedle houslí a bicích je v písničkách šestičlenné kapely slyšet také akustická kytara, piano, basová kytara a elektrická kytara. „První varianta byla s cajonem, bez živých bicích, bylo tam také violoncello,“ vzpomíná frontman Miroslav Paleček na začátky.

První videoklip

Po roce zkoušení začala kapela vystupovat a v roce 2019 vydala album Víš proč. Tři roky zpátky natočila první videokip, bylo to na píseň Klam. A pak přišel covid. „Prostě se nehrálo. Veškerá aktivita se lehce utlumila a řešilo se, co dál. Jestli budeme moct hrát a jestli vůbec bude mít chuť pokračovat tehdejší sestava. Ale máme ty správné tahouny, takže jedeme dál,“ oceňuje baskytarista Pavel Gloza.

Zdroj: kapela Oči

Kapela se chce ukazovat lidem, odehrála desítky koncertů na Vysočině i v jiných krajích. Může proto porovnávat publikum napříč republikou. „V různých krajích jsou různí lidé, ale my velké rozdíly nepociťujeme. Pokaždé přitáhneme lidi na svou stranu a pak to funguje,“ popisuje Paleček a pokračuje: „Naše písničky jsou o tom, že je tam nějaká životní zkušenost, příběh, který se opravdu stal a z toho jde ten pocit, který písnička má. U našich textů se dá plakat i smát, vyvolávají emoce.“

Nejraději mají Vysočinu

I když hrají Oči rády všude, přeci jen o něco radši mají koncerty na Vysočině, kde mají nejvíce fanoušků. „Nejhezčí zážitky jsou vždycky ty čerstvé, teď je to z Májové slavnost v Lukách nad Jihlavou, byla to pěkná akce v pěkný den, bylo plné náměstí, moc příjemné,“ odpovídá Milan Polreich na dotaz týkající se nejlepšího koncertu.

Do Luk kapelu pozvala Petra Jahelková starající se o kulturní život v městysi. „Sama jsem jejich velký fanoušek, všichni členové jsou velmi příjemní, pozitivní a s publikem to zkrátka umí,“ usmívá se. Oči hrály v Lukách už dvakrát na Festivalu malých pivovarů a místní je tak znají. „Pro mě jako pořadatele je tato kapela vždy sázka na jistotu, a to se vším všudy. Na Májovce mě překvapilo, že i když je to autorská kapela produkující výhradně vlastní tvorbu, tak si je s nimi dost lidí zpívalo,“ hodnotí poslední vystoupení.

Májovkou začal letošní květen, který pak kapele přinesl také úspěch v prestižní soutěži Šance Muzikus. Z 213 přihlášených interpretů se jihlavské skupině podařilo postoupit do finále, v Music City Clubu v Praze si pak zajistila hraní na velkých festivalech jako je Sázavafest nebo Malá Paříž. „Zahrajeme si na profesionálních, velkých pódiích,“ těší se pianistka Kateřina Kameníková. V Jihlavě budou nejbližší akcí Dny ježka, Oči si tam zahrají navečer v pátek devátého června.

Nabízí se otázka, jak se daří dostat do rádií a hitparád. „Je to trnitá cesta,“ říká kytarista a producent Míla Sládek. „My ale nejsme ti, kteří o tom rozhodují. Na nás je hrát a pokud bude povědomí o nás širší a širší, tak to třeba půjde,“ usuzuje. Na přání fanoušků vydala kapela nedávno i oficiální zpěvník. „To není úplně běžné, ale fanoušci si chtěli naše písničky hrát doma,“ vysvětluje frontman.