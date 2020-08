Pro zájemce bude zpřístupněn například kostel svatého Jakuba Většího, jihlavský pivovar nebo Kryt civilní obrany v podzemí. „Já bych doporučil zajímat se i o movité památky. V kostele svatého Ignáce je Jihlavská pieta, jedna z nejvýznamnějších středověkých plastik v Jihlavě,“ poradil náměstek primátorka Martin Laštovička, který má v gesci památkovou rezervaci.

Na náměstí bude mimo jiné oceněná Regionální potravina Kraje Vysočina 2020 a hasiči z Bedřichova se mohou těšit na požehnání nového praporu. Ti vystaví v centru města svojí techniku. Stejně tak si mohou návštěvníci prohlédnout staré i nové stroje zemědělců. Na své si přijdou i milovníci krojované dechové hudby, ta bude znít od tři čtvrtě na jedenáct do pěti večer.

Počet lidí by se neměl dostat nad tisícovku, to ale podle odhadů radnice nehrozí. Pokud by přišlo nečekané množství osob, náměstí se dá relativně rychle rozdělit na několik sektorů a tím navýšit jeho kapacitu.