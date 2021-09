O místní kapely měli diváci značný zájem. „Velký ohlas sklidila kapela Hairy Groupies, na kterou jsem slyšela samou chválu a navíc dokázala fanoušky opravdu přitáhnout co nejblíže k pódiu. Skvělá ale byla také úvodní kapela Oči a nováček festivalu Gender Question,“ řekla hlavní pořadatelka Markéta Báťová s tím, že perfektní byly všechny kapely a všem děkuje.

Desítky tisíc se podařilo vybrat v rámci benefičního koncertu Přijďte na koncert, pomůžete 2021. Do areálu letního kina přišlo kolem šesti set diváků, kteří dali dohromady 87 160 korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.