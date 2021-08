Nejprve musím pomocí kliky zvednout závaží, aby se mohl orchestrion znovu pustit. Tak a teď tam vhoďte dvoukorunu, vysvětluje zvědavým návštěvníkům bystřického muzea restaurátorka Martina Pulkrábková. Další její slova se ztrácejí v rachotu hudby.

Orchestrion značky Karel Čech, který je nyní nově zrestaurovaný v bystřickém muzeu, pochází z Kněžic. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Hrací skříň ukazuje, co umí. „Je to úplně super. Klidně bych ho brala i domů. Děti byly z orchestrionu úplně vedle. Možná by fungoval namísto ukolébavky,“ rozplývá se Monika Krejzová z Dačicka, která je s rodinou na dovolené na Žďársku a jejich cesta vedla mimo jiné i do Bystřice nad Pernštejnem.