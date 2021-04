„V minulosti jsme poukazovali na různé absurdity a vzkazovali jsme lidem, ať se drží. Jenže teď už svět v mnoha ohledech doslova zešílel, a tím nemyslím jen důsledky epidemické situace. Je třeba se tomu postavit, pozitivně, společně. Rozhodli jsme se proto pozměnit náš letitý slogan ‚Svět se zbláznil, držte se‘ v jednom písmenku. Cítím, že může pomoct společnost léčit,“ uvedl spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Spot pivovaru

- pět krátkých příběhů

- má 90 vteřin

- autorem je Jiří Mádl

Klip nemá ve světě pivovarnictví obdoby. Vůbec se v něm totiž neobjevuje pivo. Spot je černobílý, provází ho pouze tóny klavíru a je zpracovaný filmovým způsobem.

Unikátní je také svou délkou. Trvá totiž minutu a půl. „Odborníci z reklamních agentur pochybovali a přemlouvali nás ke zkrácení na třicet či dokonce patnáct vteřin. Věděli jsme, že by to nefungovalo, a tak jsme si prosadili svou a do světa poslali plnou verzi,“ prozradil ředitel marketingu pivovaru Tomáš Lipták.

Zdroj: Youtube

O tom, že se vydali správným krokem, svědčí i reakce diváků. „Reklama vnesla do médií to, co tam chybí – soudržnost, podporu, lidskost a normální selský rozum namísto strachu a zákazů, které oslabují imunitu i ducha,“ komentoval Zdeněk Vencl. „Jde z ní husí kůže, konec mě rozbrečel,“ přidala se Blanka Šebánková.

Autorem námětu a scénáře je Jiří Mádl, který spot i režíroval. „Před časem jsme Jirku oslovili, protože jsme s ním chtěli spolupracovat na filmu o příběhu značky do našeho nového návštěvnického centra. Z filmu sešlo, ale dveře případné spolupráce jsme nechali otevřené,“ líčil Bernard.

Na pumpě si koupil flašku piva

Na podzim se pak Mádl ozval sám, že má nápad na filmový spot. Impuls pro něj přišel na nepříliš poetickém místě. „Řekli jsme si, že do budoucna chceme spolupracovat. Čas nazrál asi po roce, když jsem si na pumpě koupil jejich pivo a chvilku si ho prohlížel. Z té flašky šla zvláštní velkorysost a gentlemanská elegance,“ zavzpomínal Mádl.

Přišel tak s nápadem, ve kterém k vyprávění nejsou potřeba slova, příběhy se odehrávají pouze na podkresu melodie New Britain, kterou nahrál klavírista Petr Malásek. „Chtěl jsem, aby to byla mozaika deseti různých typů lidí, které si nebudou podobné a každý bude reprezentovat někoho jiného,“ přiblížil výběr herců Mádl.

Na YouTube má reklama v současné chvíli přes šedesát tisíc zhlédnutí, v televizi ji vidělo dokonce sedm a půl milionu diváků. Další pak přicházejí z Facebooku. „A protože je naše sdělení univerzální, rozumí mu každý. Video je beze slov, takže se šíří i v zahraničí,“ dodal Lipták.