Zatím herci pod vedením režiséra Jakuba Krofty rýsují Macbethův svět zkázy v interiéru zkušebny, v červnu se pak přesunou do plenéru Letní míčovny v Královské zahradě Pražského hradu. „Jsem šťastný, že se podařilo dát dohromady úžasně různorodou partu herců, kteří na sebe slyší a vzájemně se inspirují. Po prvních zkouškách je jasné, že to jsou nejen vynikající umělci, ale také fajn lidé, a to v tak ambiciózním projektu hraje stejně důležitou roli,“ zdůrazňuje režisér Krofta lidskou stránku projektu.