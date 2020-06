Větší pozornost by na sebe v letošním roce rádi přitáhli například ve zmíněném zámku a muzeu Velké Meziříčí, kam loni zavítalo zhruba čtrnáct tisíc návštěvníků. „Spoustu návštěvníků jde za cílenými akcemi. Lidé, kteří k nám přijedou, totiž většinou nejsou běžní turisté, kteří se jedou podívat jenom na zámek. Minimálně polovina z nich jsou ale návštěvníci, kteří jdou za konkrétní akcí,“ přemítala ředitelka velkomeziříčského muzea Irena Tronečková.

Dodala také, že turistické léto bude bohužel stejné jako loni. Na zámku a v muzeu ve Velkém Meziříčí totiž kvůli pandemii koronaviru utichly přípravy chystaných akcí. „Novinky měly být, ale všechno to utichlo. Vlivem událostí, které byly, se to teprve začíná pomalu rozjíždět. Vypadá to, že budou historické slavnosti a nějaká podzimní akce, kterou chystáme na říjen,“ prozradila Irena Tronečková.

Příchozí se ale mohou těšit na obnovenou freskovou výzdobu na druhém vnitřním nádvoří. Na toto téma jsme chtěli připravit noční muzejní prohlídky, seznámit veřejnost s freskami a připravit program i pro odbornou veřejnost. Teď ale nevíme, jestli to vůbec bude,“ pokrčila rameny Tronečková. Aktuálně si můžete v muzeu prohlédnout expozici Historické cukrárny.

Na hradě Kámen, který leží ve stejnojmenné obci na Pelhřimovsku, nově rozšířili otevírací dobu o pondělí. „Letošní novinkou je také spolupráce s pelhřimovským muzeem Vysočiny, kdy návštěvníci hradu dostanou slevu na vstupné do muzea,“ sdělila kastelánka hradu Kámen Zlata Vobinušková.

Ti, kteří na hrad Kámen letos vyrazí, se mohou těšit také na již tradiční akce, jako jsou večerní prohlídky, šermířské akce či ohnivá show.

Zájem o hrad Kámen v posledních letech roste. „Loni přišlo na hrad přes dvacet tisíc návštěvníků. Jedná se o největší návštěvnost za poslední roky. Za letošní dva měsíce ale budeme mít propad. To jsme přišli asi tak o necelé tři tisíce návštěvníků,“ dodala Zlata Vobinušková.

Klášter Želiv, který je národní kulturní památkou a patří mezi turistky navštěvované objekty regionu, láká návštěvníky především na prohlídky kláštera při svíčkách. „Tento program se řadí mezi divácky oblíbenější akce, kterými provádí vždy jeden z našich premonstrátů. Noční scenerie dá vyniknout tajuplným koutům kláštera, které za svitu svíček vypadají jako z pohádky. Každá prohlídka je něčím obohacena. V současnou chvíli připravujeme noční prohlídku na svatého Norberta 6. června nebo 5. července, kdy se prohlídka ponese v duchu připomínky Cyrila a Metoděje,“ prozradil Michal Hájek z želivského kláštera.

Zmíněný klášter nabízí mimo jiné také klášterní Lazebnu, kde si návštěvníci mohou vychutnat relax v nově zbudované části kláštera, prohlídky pivovarem, hrané prohlídky, možnost zapůjčení kola nebo kláštěrní restauraci. „Na letošní léto připravujeme hrané prohlídky klášterem Želiv, během kterých návštěvnici zažijí důležité události na vlastní kůži. Příběhem zájemce provedou historické postavy od založení kláštera až po jeho obnovu Janem Blažejem Aichelem – Santínim,“ doplnil Michal Hájek.