„Marek Musil se narodil v roce 1972 a pochází z Polné. Fotografování je jeho největší koníček a příjemná relaxace, kdy se člověk od všeho oprostí, vyčistí si hlavu a užívá si tu nádheru kolem sebe. Nejraději fotografuje krajinu, hory a vodu ve všech podobách, ale nebrání se i jiným tématům. Rád se učí nové věci,“ řekl kurátor výstavy Pavel Bezděčka.

Z ročních období má Marek Musil nejraději podzim, kdy příroda hraje vše barvami a kdy po ránu bývají mlhy. Často se vrací na stejná místa, aby je nafotil v různém ročním období a pokaždé v jiném světle. Nevadí mu ani si přivstat a jít do terénu brzy ráno. „Nejraději má krajinu v okolí Kyjova – takzvané Moravské Toskánsko, v zahraničí ho to táhne do chladných oblastí na severu Evropy,“ dodal Bezděčka.

Marek Musil je členem Fotoklubu v Polné a každoročně vystavuje fotografie v Rérychově galerii v Městském muzeu v Polné. Opakovaně se umisťuje na předních místech v soutěži Photographia Natura pořádané Muzeem Vysočina Jihlava.