Pracovníci pelhřimovské Agentury Dobrý den zapsali ve čtvrtek 6. srpna nový rekord. Nově stránky České knihy rekordů rozšířil spisovatel Eduard Petiška, jakožto autor největšího počtu knih věnovaných své ženě Aleně. Z více než devadesáti jeho děl jich deset patří právě jí. Certifikát převzal jejich syn Martin Petiška.

Syn Eduarda Petišky Martin Petiška převzal certifikát o zapsání do České knihy rekordů. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Rodiče spolu měli krásný vztah. Jsem jim vděčný za to, že se měli rádi a že měli rádi mě. Člověk tady po sobě zanechává různé věci, a pokud je jednou z nich něco spojené s láskou, je to to nejkrásnější, co může být,“ začíná s vyprávěním devětašedesátiletý Martin Petiška.