Například na jihlavském a telčském děkanátu Biskupství brněnského bude podle technika stavebních investic Miroslava Brychty kvůli nevyhlášení výzvy kompletně zrušeno patnáct projektů, u nichž se počítalo s přihlášením do dotace.

„Dotkne se to především nehavarijních projektů, jako jsou opravy fasád či střech. Ty práce nejdou financovat z žádné jiné rozumné dotace. Existuje sice dotace Program záchrany architektonického dědictví, ale ta je určena pro významné památky, jako jsou třeba kláštery. Havarijní program má také jiné podmínky. V pozastavené dotaci bylo zároveň méně žadatelů a tím i větší šance na úspěch,“ připomněl Brychta s tím, že například loni do programu podával patnáct žádostí o objemu pět až šest milionů korun a uskutečněny byly žádosti za dva a půl milionu korun. Podobný objem byl v plánu i letos.

I jiné dotace

Oznámení o pozastavení dotace způsobilo rozruch ve farnosti ve Střížově u Brtnice. Tam v předchozích letech pomocí této dotace udělali ve dvou etapách opravu střechy na kostele sv. Jana Křtitele. Letos chtěli uskutečnit poslední fázi opravy, při níž se měla udělat střecha nad presbytářem a nad vstupem na kůr.

„Trápí nás to. Je to pro nás rána. Na druhou stranu chápeme, že vláda chce spořit, ale zasáhne nás to. Je to poslední fáze opravy střechy,“ zdůraznil farář Petr Balát.

Příspěvek je obecně určen na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které jsou mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami. Peníze se využívaly například na opravu varhan v kostelech, obnovu fasád a střech především kostelů a kapliček, které ale nebyly v havarijním stavu.

Majitelé památek a investoři si tento dotační titul velmi pochvalují. „Je zajímavý tím, že podporuje relativně malé opravy na nemovitostech. Pro majitele staveb je důležitý. Doufám, že v příštích letech bude obnoven, protože fungoval parádně, a myslím, že tam k žádnému plýtvání peněz rozhodně nedocházelo,“ říká například telčský starosta Vladimír Brtník.

Letos chtěli Telčští žádat v této dotaci o příspěvek na opravu střechy a fasády kaple svatého Karla Boromejského či na opravu ohradní zdi v Panském dvoře.

Jsou ale k dispozici i jiné dotační tituly. Vlastníci mají podle mluvčí ministerstva kultury Awwadové možnost požádat o dotaci z Havarijního programu a Programu záchrany architektonického dědictví, případně v chráněných územích z Programu regenerace. Na Vysočině je k těmto příležitostem k dispozici i krajská dotace.

Podle technika stavebních investic Brychty ale budou tyto dotační tituly vlivem pozastavené dotace přeplněné žádostmi a šance získat podporu se tak bude úměrně snižovat.

„Havarijní program byl přeplněný ještě předtím, než byla dotace podpory obnovy památek pozastavena. Byl tam obrovský převis žádostí oproti alokaci. Tímto stavem se to ještě prohloubí. Přesto tam dávám o čtyři akce navíc - právě kvůli tomu, že dotace na obnovu kulturních památek nebyla vypsaná,“ podotkl.

I v případě krajské dotace je prý přetlak žadatelů. „Alokace je patnáct milionů korun a scházejí se tam žádosti za třicet milionů,“ uzavřel Brychta.