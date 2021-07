Roztančit Smetanovy sady v Jihlavě budou chtít na začátek prázdnin The Shots. Velkou party chtějí oslavit své páté narozeniny a akce bude mít i charitativní podtext.

Jihlavská kapela The Shots. | Foto: Deník / Martin Singr

Narozeniny v pátek druhého července totiž nebude slavit jen kapela „Nebude se slavit jenom našich pět, vlastně už šest let. Roska Jihlava letos slaví patnáct let a my jsme moc rádi, že na tuhle party nebudeme sami,“ poodhalil Jan Palán z The Shots a vysvětlil, že tato organizace dlouhodobě podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou. „Snaží se pro ně vytvářet potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní a plnohodnotný život,“ řekl.