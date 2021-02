V obvyklý start turistické sezony doufají i kasteláni a správci památek na Vysočině.

S ohledem na aktuální situaci ale někteří vidí letošní sezonu na hradech a zámcích bledě. „Ani děti nejdou do školy, takže vůbec netuším, jestli otevřeme. Bohužel nejsme fotbal, že by mluvili o nějakých třech tisících turistů za den. Na fotbal jo, ale do zámku ne,“ řekl Radim Petr, kastelán zámku Jaroměřice nad Rokytnou.

Přestože zatím není jasné, kdy vláda otevření památek umožní, na většině místech to plánují na první dubnový den. „Počítáme s tím, že už se snad všechno nějak umoudří a sezona začne normálně. Zámek, špýchar a pivovar začínáme pomalu uklízet. Když to půjde, tak otevřeme 1. dubna,“ informovala Věra Daňhelová ze zámku v Žirovnici.

Dubnové otevření hradu v Lipnici nad Sázavou příznivě nevidí. „Chystáme se, abychom byli připraveni. Zatím počítáme s 1. dubnem. Případně i přizpůsobíme provoz situaci, abychom mohli hrad otevřít,“ kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík.

Nutné opravy

Kromě nové sezony chystají na hradě i potřebné opravy. „Velký problém máme se střechou, takže se bude vyměňovat na poměrně velké části šindelová krytina. To se bude muset dělat v průběhu sezony. Pokud všechno půjde tak, jak plánujeme, tak počítáme s tím, že do začátku prázdnin bude první etapa hotová,“ přemítal Hanzlík.

V Telči už pracovní ruch pociťují. Na tamním zámku je tedy už teď jasné, že otevřou nejdřív 1. května. „Ještě nevíme, jestli otevřeme v květnu, nebo červnu. Máme tu stavbu, takže tím se nám to komplikujeme. Aktuálně máme rozkopané nádvoří,“ hlásil Bohumil Norek, správce telčského zámku.

Dodal také, že pokud se lidé dostanou ven, budou je provádět druhým prohlídkovým okruhem, tedy bytem posledního majitele zámku.

Milovnicí hradů, zámků, ale i zoologických zahrad či rozhleden nejen na Vysočině je i Žaneta Liplová z Bohdalína. „Rádi jezdíme na výlety a už se nemůžeme dočkat, až zase někam vyrazíme,“ prozradila Liplová.

I kastelán zámku Marek Buš doufá, že v Náměšti nad Oslavou bude moci brzy přivítat nadšené návštěvníky. „Budeme rádi, když sezona začne. Teď postupně připravujeme expozice, leštíme stříbro, čistíme jednotlivé kusy mobiliáře. Také restaurujeme parketovou podlahu v jedné místnosti na prohlídkové trase,“ vyjmenoval Marek Buš.

Zatím to vypadá, že start turistické sezony bude posunutý stejně jako v loňském roce, kdy hrady a zámky otevřely své brány 25. května. „Budeme čekat, co nám přijde za zprávy a instrukce,“ dodal Marek Buš.