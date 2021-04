Jenže města na Vysočině velký výběr nedávají. Výjimkou je podle starostky Renaty Dvořákové ze Sněžného na Žďársku tamní japonská zahrada Bušim. „Nádherné bonsaje. Zahrada má i svůj web,“ upřesnila.

Pavel Šimon, majitel zahrady, zve návštěvníky na Bonsajové kochání. „Otevřeno máme každý den Návštěvnost je samozřejmě ovlivněná covidem,“ zdůraznil.

Podle Martiny Doležalové z informačního centra v Jihlavě ani krajské město moc venkovních expozic nemá. „Nejsme bohužel Praha nebo Brno,“ podotkla. Návštěvníci Jihlavy se ale mohou projít parkem Gustava Mahlera. „Otevřené je jihlavské opevnění, takzvaný parkán,“ upozornila. Další zajímavostí je třeba židovský hřbitov.

Co je k vidění na Vysočině



Sněžné na Žďársku – japonská zahrada Bušim

Jihlava – park Gustava Mahlera, parkán, židovský hřbitov

Třebíč – výstavní okénka Muzea Vysočiny, židovská čtvrť,

bazilika, bylinková zahrada, větrný mlýn

Žďár nad Sázavou – rodinné hry v zámeckém areálu

Pelhřimov – poutní místo Křemešník, hrad Orlík

Havlíčkův Brod – výstava minerálů(připravuje se)

Světlá nad Sázavou – zámecký park

Co turistům nabídnout, přemýšlela i v Třebíči Lenka Saitlová z informačního centra. Například Muzeum Vysočiny a jeho výstavní okénka. „Je tam národopisná výstava. Pak stojí za vidění naše židovská čtvrť a bazilika. Kolem baziliky je bylinková zahrada a krásný výhled na město,“ dodala Saitlová s tím, že další zajímavost je aktuálně větrný mlýn na Kanciborku.

Provozní ředitel zámku ve Žďáře nad Sázavou Pavel Haluza přiznal, že ve vládních pokynech pro rozvolňování covidových opatření tápe. „Já už tomu nerozumím. S kolegy jsme řešili, jestli smíme otevřít muzeum ale bez průvodce. Asi ne,“ povzdechl si.

Venkovní hry pro děti

Martina Sedláková z turistického informačního centra nabídla návštěvníkům Žďáru aspoň dvě nové venkovní hry pro rodiny s dětmi v zámeckém areálu „Začínají v zámku na terase nebo kavárně. Jedna hra se jmenuje Vyprávění stromů. Druhá historická, Santiniho hvězda,“ upřesnila.

Město Pelhřimov může podle tamního informačního centra nabídnou návštěvníkům zatím jen poutní místo Křemešník a zříceninu hradu Orlík u Humpolce.

Na další vlnu rozvolnění covidových opatření zatím jenom čeká muzeum v Havlíčkově Brodě. „Už se nemůžeme dočkat až otevřeme vnitřní prostory a to za jakýchkoliv podmínek,“ zdůraznil ředitel Michal Kamp. Jak dodal, muzeum má minimální možnost otevřít venkovní expozice, kromě jediné. „A to je Štáflova bašta. Tam chystáme venkovní výstavu minerálů z Havlíčkobrodska. Snad se nám to podaří během několika dnů stihnout,“ dodal.

Zámecký park si mohou prohlédnout návštěvníci ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Rozkládá se na ploše 16 hektarů. Skrývá množství romantických staveb a zákoutí.