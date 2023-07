/VIDEO/ Stará plovárna v Jihlavě ožila divadlem. Koncem minulého týdne vyrostlo na místě cirkusové šapitó, maringotky, karavany a desetidenní divadelní tvoření mohlo v neděli 23. července začít. Na výsledek unikátního letního projektu Divadla Tejp se návštěvníci mohou těšit už příští týden od 2. do 6. srpna, vždy od devíti hodin večer. Představení dostalo název Joe na plovárně.

Stavba šapitó na Staré plovárně. Letní projekt Divadla Tejp. | Video: Vojtěch Šoula

Letošní tým tvoří padesát účastníků. Přihlásit se mohl každý. Ochotníci stihnou za deset dní nacvičit originální divadelní představení. „Máme tu i účastníky, kteří už to s námi táhnou pár let. Ti se pak nadšeni vydávají na umělecké školy a nabalují na sebe další lidi z oboru. Mám pocit, že si nás umějí najít ti správní lidé, “ uvedla produkční divadelního projektu Kateřina Kodysová.

Složení účastníků je velmi pestré, jsou zde například studenti uměleckých škol JAMU, HAMU, členové jihlavského Sokola, herci ze spřátelených ochotnických souborů a spoustu dalších inspirativních lidí. Vedoucím projektu je jihlavský herec Jakub Škrdla z Horáckého divadla Jihlava.

Zdroj: Vojtěch Šoula

Loňské představení Míla, které odkazovalo na stoleté jubileum od narození malířky Bohumily Doleželové z Vysočiny, získalo dokonce ocenění od města Jihlavy. Stalo se Kulturním počinem roku 2022.

První letošní představení je na programu ve středu 2. srpna od devíti večer, další pak následují v ten samý čas až do neděle 6. srpna. Vstupenky je možné zakoupit v hotovosti na místě. Plné vstupné stojí 200 korun, snížené pro ZTP a mládež od 12 do 18 let vyjde na 150 korun, Děti do dvanácti let mají vstupné zdarma.