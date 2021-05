Lidé na náměstí najdou hry, které tam byly loni, nebude chybět ani mlžná krychle pro osvěžení. Novinkou pak budou stoly na ping-pong a slunečníky. Každý čtvrtek bude patřit dechovkám, pátek koncertům a v neděli se nejen děti mohou těšit na čtení pohádek na parkáně. Vše vyjde na zhruba milion tři sta tisíc.

Jaké bude téma jednotlivých týdnů?



cestovatelský týden; Mahlerovský týden; tělo-cvičný týden; hudební týden; týden služeb; divadelní týden; literární týden; léto s degustem

Každý týden bude mít své téma a vše zakončí týden s degustem. V jeho rámci se představí dvacet stánků vinařů a pětatřicet gastro stánků. „Můžete zkusit hmyz, sabráž i další nabídku,“ poodhalila radní pro kulturu Silvie Čermáková.

Po desítkách let se vrací promítání do letního kina v Heulosu, od pátého června do jedenáctého září tam mohou lidé navštívit čtrnáct filmů, mezi kterými nechybí oblíbené Ženy v běhu nebo Mamma Mia. Půltucet filmových večerů a navíc dva koncerty připraví i maringotka na náměstí.