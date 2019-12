Akce začne ve třináct hodin, kdy už můžete zajít na vánoční trh. Od půl druhé do půl šesté budou u stromečku zpívat děti z mateřinky, základních škol, základní umělecké školy a dětského domova. V šestnáct hodin uslyšíte dvě vánoční písně v podání zpívajícího hasiče Jiřího Pařila. Hitovku Nejhezčí svátky a novinku pro letošní rok Vítej Ježíšku, ke které vznikl i nový klip.

O půl páté přijde Mikuláš s anděly a pravými čerty z pekla. "V Telči se rozsvítí vánoční strom a výzdoba. Program bude opravdu bohatý. Připravili jsme také jízdu vánočním vláčkem pro děti, pro každého malého Mikuláše, čerta nebo anděla máme nachystaný dárek. Lidé si mohou prohlédnout stromky, které nazdobily děti," řekla Věra Peichlová z telčské radnice.

Lidé se dočkají také jednoho zpestření pod taktovkou uměleckého kováře, herce a muzikanta Petra Píši. Telčí se totiž projde obří rytíř, který se po cestě promění v anděla. „Je to aktivita na podporu telčského domácího hospice Sdílení. Sdílení se nám staralo o mého kolegu a mimo jiné zakladatele Tančíren a Zatrestbandu Waltera Hofbauera, když nám odcházel. Tehdy jsem se poprvé potkal s děvčaty ze Sdílení. Porozuměli jsme si a nyní hledáme nějaké cesty, jak hospici pomoct," vysvětlil Petr Píša a doplnil k tomu: "Rytíř se změní v anděla kvůli něčemu, kvůli někomu. Je v tom hodně symboliky. Ne vždy a všem se ale ty významy podaří pochopit. Rádi jim vždy dáme malý návod. A každý ať tam najde to svoje podle své obrazotvornosti, invence a zkušenosti. Je hodně lidí, kteří prostě vidí jen tu převelikou velkou loutku ze železa. Když to někdo vidí podobně jako my, máme radost, a o to větší, že takových je čím dál tím víc."