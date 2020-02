Chtěli se pustit do další aktivity a napadlo je uspořádat v Třebíči akci pro celou rodinu. Akci, která úplně jiná než ty ostatní. A tak Aleš Mejzlík s přáteli vymysleli pohodový festiválek s ekologickým kontextem a s názvem Na chill . Uskuteční se v sobotu 8. srpna na Hrádku. Kapely budou hrát akusticky, lidé budou sedět na paletách, platit elektronicky a ochutnávat nápoje a dobroty od místních prodejců a výrobců.

„Nelíbí se nám, že je v Třebíči pořád nějaký přeřvaný festival, proto to chceme udělat jinou cestou, a to je cesta klidu a akustických kapel. Co se týče jídel, tak chceme podpořit lokální prodejce v Třebíči. Věřím, že ti nám na oplátku udělají limitované edice jídel či piv, abychom nalákali návštěvníky,“ vysvětlil Aleš Mejzlík.