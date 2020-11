Pořadatele s přípravami vyčkávali, proto město kvůli zrušení žádné větší finanční náklady nemá. O stánek na svatomartinském jarmarku mělo zájem sedmdesát prodejců, součástí tradiční oslavy mělo být také promítání fotek a videí z uplynulých ročníků na obrazovky na Masarykově náměstí.

„Až do do poslední chvíle jsme věřili aspoň v uspořádání svatomartinského jarmarku s videoprodukcí na Masarykově náměstí. Bohužel není možné ani to. Z hodinové smyčky z minulých ročníků ale vznikne alespoň krátká pozvánka na příští rok, která bude umístěna na sociálních sítích města,“ doplnil vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

Větších akcí se lidé nedočkají asi ani o Vánocích. O jejich přesné podobě bude ještě rozhodovat městská ráda. Zastupitelé jí však v úterý doporučili vydat se úspornější a omezenou variantou. S jistotou si ale lidé v Jihlavě užijí výzdobu v ulicích, slámový betlém, Ježíškovu poštu i vánoční strom. Ten letos pochází z obce Plandry a rozsvítí se bez přítomnosti diváků v neděli 29. listopadu.

PETRA ŠEBKOVÁ