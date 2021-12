Za varhany usedne místní Alfred Habermann a na bicí bude hrát jeho strýc Vojtěch, který vede sekci bicích nástrojů u Vojenské hudby Olomouc. „Nikdy jsme spolu nehráli a bude to tedy naše premiéra,“ těší se mladší z hudebníků.

Jak budou znít bicí v prostředí kostela je sám zvědavý. „Každý rok se snažím publiku představovat něco nového, netradičního a to spojení těchto dvou nástrojů je,“ vysvětluje s tím, že ale nebude hrát klasická bicí souprava. „Bude to kombinace xylofonu, zvonů, malých bubínků, činelu a podobně,“ poodhaluje Alfred Habermann s tím, že návštěvníci uslyší spoustu zajímavých kombinací.

Skladeb pro toto obsazení není mnoho a tak Alfred Habermann oslovil spolužačku z Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Annu Vtípilovou, která napsala dílo Benedikt. To bude mít v neděli ve Vysokých Studnicích premiéru. Mladý hudebník chce i do budoucna oslovovat mladé umělce pro psaní skladeb přímo pro studnické koncerty. „Měli jsme začít již minulý rok, ale bohužel, jako většinu věcí, to překazil covid,“ krčí rameny Habermann.

Koncert začne v pět hodin odpoledne, kostel bude přístupný půl hodiny předem. Jako tradičně bude koncert včetně videoprojekce z kůru. Návštěvníci budou muset dodržet platná protiepidemická opatření, dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu místních varhan. Na tu už se podařilo vybrat kolem 140 tisíc korun, příští rok chce spolek Život pro varhany oslovit ohledně sponzorských darů větší firmy a pokusí se získat i dotace. „Je jasné, že je to běh na dlouhou trať, ale každý dar se počítá a my děkujeme všem, kteří přispívají,“ uzavírá Alfred Habermann.