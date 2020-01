Potřetí za sebou se do prostor Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči vrátí básnická exhibice Slam Poetry. Poezie vážně, nevážně, emoce až na dřeň, bodování jednotlivých účinkujících. To vše vás v pátek 17. ledna od 18 hodin čeká v Historickém sále Univerzitního centra v Telči.

Slam poetry v Telči. | Foto: archvi UCT

„Říká se do třetice všeho dobrého, tak doufám, že to bude platit i pro tuto akci, tedy, že to bude do třetice všeho nejlepšího,“ zve do Telče ředitel univerzitního centra Jaroslav Makovec, „Ono to tak možná nevypadá, ale ta vystoupení jsou opravdu umění. Málokdy dnes vidíte, že by si někdo dokázal takhle pohrát s českým jazykem a ještě pobavil diváky,“ dodává.