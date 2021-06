Varhany z roku 1899 v minulosti několikrát utrpěly ne zcela zdařilou opravou, navíc jsou napadeny červotočem. „Přesto však jejich píšťalový fond bude možné, doufejme, z velké části zachránit,“ doufá Alfred Habermann, varhaník a student HAMU z Vysokých Studnic, který za záchranou varhan stojí.

Oprava vyjde přibližně na čtyři miliony korun, během ní by měl nástroj dostat dvě klaviatury, celkem bude pak disponovat dvanácti registry, z nichž čtyři až pět budou původní. Hrát budou při mších i koncertech. Prohlídka varhan zajímala Miloše Vystrčila i hejtmana Vítězslava Schreka. „Romantický zvuk varhan by měl být pořád stejný,“ uvedl Habermann, když ukazoval vnitřek nástroje.

Přidal i perličku. „Bude tu česká rarita, vymysleli jsme rejstřík Klarinet, který se bude ovládat šlapkou. Je to z Německa, ale v Česku se to nikde nenachází. Zabere to málo místo a rozšíří to barevnost varhan,“ poodhalil varhaník. Podle něj to může přilákat muzikanty z celé republiky.

Vydrží i stovky let

Optimistická varianta je, že varhany budou opravené do pěti let. Na otázku, kolik let pak vydrží odpověděl, že klidně i staletí.

„Když do toho už nikdo nebude zasahovat takovým nehorázným způsobem, tyto varhany se mohou využívat stovky let. Jen občas jsou potřeba generálky,“ upřesnil organolog a pedagog HAMU a JAMU Pavel Černý. Je součástí týmu starající se o obnovu studnických varhan. Funguje pod výstižným názvem Život pro varhany.

Zahájení sbírky podpořila svým koncertem i operní pěvkyně Dagmar Pecková. Na varhany jí doprovodil právě Alfred Habermann. Vzhledem k omezené kapacitě kostela pořadatelé koncert přenášely i do místního kulturního domu. „Máme tady celkem i s druhým sektorem v sále sto šedesát návštěvníků. Někteří se omlouvali, ale přišli další zájemci. Bohužel spousta lidí nepřišla z důvodu koronavirových opatření,“ zhodnotil účast Alfred Habermann.

Varhany ještě nějakou dobu vydrží, ale je jasné, že se peníze budou nějaký čas vybírat. „Proto jsme se rozhodli začít teď. To abychom nedošli k tomu, že varhany úplně přestanou hrát a budou nepoužitelné,“ vysvětlil. Opravy nechce dělit na etapy, chce začít a udělat celou celou opravu naráz. Těměř padesát tisíc se vybralo v rámci koncertu, další dárci mohou přispívat na transparentní účet 2801925475/2010.

Podle šéfa Senátu je oprava varhan velmi důležitá věc. „Nejsou jenom varhany, opravu potřebují i naše duše. A pokud chceme opravit naše duše, k tomu pomáhá kultura,“ řekl ve svém projevu a pokračoval: „Je to zpěv a tím pádem jsou to i varhany. Pokud někdo organizuje sbírku, aby mohly být opraveny varhany, je to sbírka, aby mohly být opraveny naše duše. Kdo přispěje, přispívá na svou budoucnost, také budoucnost svých dětí a svých vnoučat.“