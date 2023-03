/FOTO, VIDEO/ Cimbálová muzika a ochutnávání vín přivábily v sobotu více než stovku lidí na zámek ve Valči na Třebíčsku. O hudbu se postaral Jožka Šmukař se svou kapelou a společně pěli lidové písně. Lidovosti přispívaly i tradiční kroje. A spolu s jarní ochutnávkou vín lidé s úsměvem odolávali nepříznivému zimnímu počasí venku.

Kromě hudby a cinkání skleniček sály valečského zámku zněl také smích. Návštěvníci byli v dobré náladě a tu šířili i kolem sebe. „Je to tu skvělé. I víno je moc dobré a to jsem zažil koštování na jižní Moravě, které je přece jen o něčem jiném. Byl bych rád, kdybychom tu mohli vína i hodnotit,“ směje se návštěvník Oldřich Ondruj, zatímco víno degustuje.

Spokojená je i jeho manželka Alena. Oba sedí v sále, kde hrají muzikanti. „Víno bez cimbálu by nebylo ono. A stejně tak by cimbál nešel bez vína. Jedno by se bez druhého neobešlo. Člověk si to krásně užije dohromady,“ popisuje své dojmy návštěvnice z Třebíče.

V kroji

Cimbálovka by se stejně tak neobešla bez cimbálu samotného. Na ten hrává František Henrich a přiznává, že tento nástroj nebyl jeho první volbou. „Dříve jsem hrál na housle a klarinet. Jenže jsem si poranil prsty, takže jsem musel přestat. A bubny rád nemám, proto jsem si vybral cimbál. Na něj už hraju dlóho. A dlóho je správně, protože jsem z Hané,“ vypráví.

Že je na svůj původ hrdý, dokazuje i jeho kroj. Ten totiž také reprezentuje Hanou. „Nejdůležitější ze všeho je opasek. Podle něj se správně pozná, odkud člověk je,“ upřesňuje Henrich. A znalecky posuzuje víno. „Jsem zvyklý na jiné košty. Třeba v Bučovicích na jižní Moravě je až devět set vzorků. Ale tady jsem si našel takové víno, které mi chutná,“ pochvaluje si muž v hanáckém kroji.

Diváci se neostýchají cimbálovou muziku doprovázet tleskáním do rytmu. Aktivně se zapojují i vlastním zpěvem a přispívají jím k harmonii. V souladu s děním okolo jsou také manželé Kamarádovi. Ti na cimbál a ochutnávku vín dorazili neplánovaně. O to víc si obojí užívají. „Dneska jsme přijeli na hotel kvůli wellnessu. Netušili jsme, že tu něco bude. Tak jsme si sotva vybalili kufry a šli se sem podívat. Je to příjemný bonus,“ popisují společně manželé Bohumil a Jana.

Do Valče přijeli ze Znojma a oba přiznávají, že žádnými znalci vína nejsou. „Máme tu ale svoje oblíbené, takže jsme spokojení. Jde o suché červené víno a odrůdu Modrý Portugal. Víc už toho o něm nevíme kromě toho, že dobře chutná,“ smějí se Kamarádovi a dále poslouchají hudbu, která se k nim line z hlavního sálu.