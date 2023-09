Barbora Jandová.Zdroj: se souhlasem HDJ, Pavel Hejný

Barbora Jandová

dramaturgyně Horáckého divadla Jihlava v letech 1997 - 2000 a od roku 2013 dosud

Můj první divadelní "Pan ředitel", s velkým P. Možná až trochu s odstupem mi došlo, jak k nám (tehdy) mladým a začínajícím čerstvým absolventům JAMU byl velkorysý a laskavý. Naslouchající. Mohli jsme přijít s čímkoliv, mluvit s ním o čemkoliv, popřál sluchu a dal své požehnání, maximálně řekl: „No to už tu taky bylo. Ale, když to chcete zkusit, tak to zkuste" (jinými slovy - nabít pusu si musíte sami). Nezapomenu na naše společné jízdy na absolventská představení na JAMU a DAMU a dlouhé hovory v autě. Když už člověk se svými názory a drzosti překročil únosnou mez, tak vždycky řekl: „Vystup si, dál jdeš pěšky"…

A ještě musím zmínit, že ten skvělý archiv Horáckého divadla Jihlava, budovaný a opečovávaný s velkou láskou a respektem ke všem kolegům a zaměstnancům, kteří kdy Horáckým divadlem prošli a tvořili ho, je také jeho velikou zásluhou! Jednou z mnoha - dále to bylo například také vybudování nové porevoluční budovy Horáckého divadla Jihlava.

Zopakuji větu, kterou jsme si vzájemně řekli, když jsem před lety odcházela do jiného angažmá: "Bude se mi stýskat!"

Horácké divadlo v Jihlavě zahájí sezonu ochutnávkou a na červeném koberci