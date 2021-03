Fantasy kniha s názvem Záhady v zemi Alma-Sandor: Ztraceni v podzemí má 232 stran a vznikla přes tři roky. „Zpočátku to bylo opravdu těžké. Vymyslet děj, čím to všechno začne. Už od samého začátku jsem ale měl vymyšlený námět,“ vzpomíná autor, který se dle svých slov ani neinspiroval žádnými jinými knihami. Některé okamžiky jsou prý i ze života.

V díle jde o to, že pátrání po tajemném chrámu zavede Káola, Nellynku a Swininga do místní knihovny, jsou však prozrazeni. Kastelána a knihovnici vyprávění dětí zaujme natolik, že se s nimi vydají chrám hledat. Místo toho ale objeví chodbu, která vede rovnou do podzemí. Netuší, jaké tam na ně číhá nebezpečí. To, co tam objeví, změní jejich životy. Jak si poradí se zatoulanou ozbrojenou dívkou? A co teprve s neznámymi tvory? V sázce je všechno - boj o čas a o život. Teď musí jednat jako tým a hlavně rychle. Nesmí si dovolit udělat žádnou chybu. „Dokážou se včas správně rozhodnout? Existuje ještě vůbec nějaká naděje na přežití?“ ptá se autor. Zároveň sdělil, že už pracuje na druhém dílu.

Unikátní je celý příběh knihy také tím, že ji Martin Urban vydal samonákladem, stalo se tak v loni v říjnu. „Chtěl jsem, aby se kniha dostala mezi čtenáře a aby si našla své věrné fanoušky. Drtivá většina tvrdí, že kniha je určena pro děti a mládež od devíti let. Pochopitelně je i pro dospělé, to bezesporu,“ vysvětlil.

Knihu si mohou lidé zakoupit v jihlavské městské knihovně, v prodejně Zdeva v Dolní Cerekvi nebo v prodejně Potraviny Pluto v jihlavské Mahenově ulici. Další možnost je navštívit web fantasyobchod.cz.

SOUTĚŽ:

Martin Urban věnoval šest výtisků knihy do soutěže. Pro jejich získání stačí přes komentáře či e-mail redakce.jihlavsky@denik.cz do 10. března včetně správně odpovědět na soutěžní otázku a pak mít štěstí při losování.

Otázka zní: Kolik stran má kniha Záhady v zemi Alma-Sandor: Ztraceni v podzemí?