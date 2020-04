Mezitím jsem také prošla stážemi na Konzulátu České republiky v Udine či kulturní organizaci Mitteleuropa, kam se vracím vypomáhat s přípravou mezinárodních konferencí. Byla to úžasná zkušenost a přála bych to zažít všem mladým lidem. Já sama měla ohromné štěstí na lidi, které jsem tam potkala, na lidi, kteří mi v životě zůstali dodnes. Nejvíce pan konzul. Je to takový můj mentor, po jehož boku se učím růst mentálně i profesně a který mě učí vnímat Itálii z několika různých pohledů. Díky mému blogu o Itálii se mi dostává úžasných příležitostí, jako je třeba role průvodce ve Veroně nebo na Gardě.