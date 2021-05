Zdroj: se souhlasem Zuzany Krčálové

Tým Erka je srdce celé služby. Krásné, šikovné, kreativní ženy, které mají srdce na pravém místě. Služba funguje v týmovém duchu. Sdílíme svoje nápady, pocity, postřehy a společně se snažíme poskytovat službu, která je kvalitní a má smysl.

Na Erku nikoho nesoudíme. Přijímáme každého takového, jaký je. Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme soukromí našich klientů a nabízíme jim i třeba jen pokec o tom, co se je u nich nového, nebo jestli je něco netrápí. Za šest let, co na Erku pracuji, jsem s klienty prožívala nejrůznější příběhy. Několik z nich provázím jejich životem už dlouho a sleduji jejich první lásky, první rozchody, píšeme spolu přihlášku na střední školy nebo životopis do zaměstnání. Erko se také zaměřuje na volnočasové aktivity. Podporujeme klienty ve sportech, tanci, hudbě, nebo výtvarném umění. Navštěvujeme divadelní kurz v Horáckém divadle.