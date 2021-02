Zdroj: archiv Anny Mištové

Do Centra U Větrníku jsem se dostala docela náhodou. V rámci výzkumu k diplomové práci jsem objížděla různá kontaktní centra pro uživatele drog po České republice a vedla rozhovory s jejich pracovníky. Navštívila jsem také Centrum U Větrníku, moje zvídavost pravděpodobně zapůsobila a o pár měsíců později mi přišla pracovní nabídka. Měla jsem sice trochu jiné plány, ale z nabídky jsem byla nadšená, a tak jsem v srpnu 2017 nastoupila. Odchod mé vedoucí na mateřskou dovolenou byl první ze série personálních změn, a tak se stalo, že jsem na podzim 2018 dostala nabídku na pozici vedoucí. Vzhledem k délce mé praxe to byla opravdu výzva, a přestože to nebylo snadné, zpětně jsem moc vděčná za tuto příležitost a důvěru vedení. Moc vděčná jsem taky svému týmu, protože mi byl tou největší podporou. Na fotografii jsme při pravidelné týdenní týmové poradě dříve…