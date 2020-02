Dvaadvacetiletý Lukáš Anděl odehrál za Duklu Jihlava už 300 zápasů

„Když jsme hráli baráž o postup do extraligy, rozhodli jsme se s klukama, že by bylo dobré po náročné sezóně někam odcestovat. Postoupili jsme a oddměnili jsme se výletem na Bali. Na skútrech jsme procestovali celý ostrov a byli jsme tam14 dní. Vzpomínám na to dodneška, i když je to 3 roky stará záležitost, byl to super zážitek. Byl tam se mnou Václav Půža, ten tu snad jediný ještě hraje. Pak tam byl Petr Šidlík, Jirka Říha, Filip Dundáček, ti už jsou všichni pryč, ale tehdy jsme byli výborná parta a užili jsme si to tam.“