Zdroj: Patrik Trombelli

Fotbal jsem začal hrát od šesti let. Přivedl mě k němu v Lukách nad Jihlavou děda. Tehdy to bylo do přípravkové kategorie. Od té doby se pro mě fotbal stal velkou životní kapitolou, a dodnes tomu říkám, že je to pro mě taková fotbalová „droga“.