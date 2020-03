Hokejistka Eva Adamová je opravdovým sportovním nadšencem

Zkoušela házenou, atletiku, florbal. Nakonec ale u Evy Adamové vyhrál hokej. Ligovou soutěže hraje za Berounské Lvice, nahlédla i do české reprezentace. V posledních dvou letech navíc nastoupila za Prague Ice Ladies na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Ani to jí stále nestačí. „S kamarády chodím ráda do posilovny, účastním se i jiných sportovních aktivit,“ prozrazuje na sebe jedenadvacetiletá všestranná sportovkyně.