Jaroslav Hájek je včelař, vinař, textař a muž mnoha zájmů

Dělám pro pětapadesát autorů hudby, jsou to ti nejlepší. Jsou textaři, kteří mají pět, deset, patnáct textů. Ale v množství, jako mám já, vím jen o dvou. Když je napsaná prvně hudba, tak je to větší makačka na bednu pro mě. Když text, je to větší makačka pro skladatele. My to děláme většinou tak, že já udělám text, on mi na to napíše základní melodii. Slova napíše pod noty, a kde to nepasuje, tam to nechá prázdné. Já pak musím hledat slova stejného významu jiné délky, hraje roli i jaká slabika je dlouhá nebo krátká.